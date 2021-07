Ride for Lenie, een herdenkingsfietstocht van Groningen naar Bergeijk: ‘Mijn moeder had dit geweldig gevonden’

,,Als er normaal gesproken iemand overlijdt, dan heb je de koffietafel om na te praten. Dat was in december 2020 niet. Toen zaten we in lockdown, dus we hebben niet goed af kunnen sluiten”, vertelt zoon Jeroen van de Moosdijk. ,,In de winter was ik met Jacco aan het mountainbiken en vertelde ik hem dat ik het niet kon afsluiten dat mama is overleden. Ik was er niet klaar mee en had het gevoel dat ik terug moest naar Groningen. Jacco zei toen: ‘Waarom fietsen we niet van Groningen naar Bergeijk, ter ere van je moeder’. Dat vond ik zo’n mooi idee, ik heb het meteen aan mijn vader voorgelegd. Die schoot vol en wilde graag mee. Het begon toen heel klein, maar het is inmiddels een groot project geworden, waarbij veel mensen meefietsen”, zegt Van de Moosdijk.