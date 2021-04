Riethoven geeft 100-jarige school groener schoolplein cadeau

In Riethoven wordt al hardop nagedacht over dat cadeau. Een werkgroep is samengesteld die gaat nadenken over de vergroening van het schoolplein. De werkgroep bestaat naast basisschooldirecteur Stan Schilleman uit leerkracht Anjo van de Huygevoort, kernraadvoorzitter Will van Gerwen, KBO-lid Antonette Sanders en Tineke Wouters van de dorpscoöperatie Meer Riethoven.

Wandelpaadjes en banken

Oude Schoolweg naam terug

Vorig jaar kreeg de Oude Schoolweg zijn naam terug en werd door wethouder Mathijs Kuijken en kernraadvoorzitter Will van Gerwen al op 13 november het straatnaambordje onthuld. Via artikelen in het dorpsblaadje De Houwmouw vertelt de plaatselijke heemkundegroep Van Rijthoven toen, tot Riethoven nu de geschiedenis van het plaatselijke onderwijs. De nu bijna honderdjarige school is de vierde school die het dorp kent. Twee eerdere scholen staan nog steeds aan de Molenstraat en zijn nu in gebruik als woonhuis. Al eerder werd de schoolgeschiedenis beschreven in het Rijthovens Schoolboek dat onder auspiciën van de heemkundegroep in 2011 door Jos van den Putte werd geschreven.