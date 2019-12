Riethoven kan weer bij 'Sienie in de kerstkast kijken'

RIETHOVEN - Een kerstmarkt vanuit de kast in haar huis: voor Sienie Scheffers uit Riethoven is het al zestien jaar een vast onderdeel van de decembermaand.

Tot en met 21 december is Sienie Scheffers (76) elke dag enkele uren aan huis gekluisterd. 's Morgens tussen 10.00 en 12.00 en 's middags tussen 14.00 en 16.00 uur moet ze thuis zijn om bezoekers van haar kerstmarkt te ontvangen. Die markt houdt ze al zestien jaar vanuit de kast in haar woonkamer aan de Schoolstraat 4 in Riethoven. 'Bij Sienie in de kast kijken', heet het dan ook in het Riethovense.

„Ik heb de markt overgenomen van twee zusters uit Westerhoven, zuster Bernadette en zuster Marie-Pierre, toen ik met pensioen ging", vertelt Scheffers. „De hele opbrengst gaat naar Burkina Faso in Afrika, naar een orde van religieuze zusters. Voor scholing, zonnepanelen, een gierstmolen en waterputten." De kast staat propvol met kerstartikelen: kaarsen, kerststalletjes, engelen, mooi bijgelicht. „Mijn man Harry is veertig jaar leraar elektro geweest bij het Summa College", verklaart Scheffers. „De spullen kopen we in arme landen tijdens vakanties. We zijn in Ecuador geweest. Op marktjes sla ik mijn slag. En een vriendin heeft in Guatemala veel kerststalletjes gekocht, maar ook sieraden."

Een stuk of tien appeltaarten

De eerste grote reis van de Scheffers ging naar Indonesië. „Daar zijn mijn ogen opengegaan voor de allerarmsten op de wereld", zegt Scheffers. In Burkina Faso zijn Harry en zij nog nooit geweest. „Het kost een hoop geld en we spreken geen Frans. We gaan het liefst naar landen waar we met Engels uit de voeten kunnen."

Quote Soms loopt het de spuigaten uit, dan is er geen stoel meer over in huis Sienie Scheffers