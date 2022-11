Riethoven loopt warm voor gratis regentonnen: ‘Ik heb een grote tuin, dus dat komt goed uit’

De gratis regentonnen werden uitgereikt bij de dorpsmoestuin aan de Schoolstraat. Wethouder Mathijs Kuijken gaf uitleg. Ook afkoppelcoach Suzan Dekkers was aanwezig.

Al om kwart over negen meldden de eerste dorpsbewoners zich om de regenton op de fiets of te voet op te halen. Zij waren de gelukkigen die een ton wisten te bemachtigen, want er was veel animo voor in Riethoven. Toen de gemeente Bergeijk onlangs bekendmaakte gratis tonnen uit te delen, waren ze in een mum van tijd allemaal vergeven.

Met enkele grote posters en vele soorten pvc-aansluitstukken werd uitleg gegeven hoe de regenpijp af te koppelen van het rioolsysteem en daarvoor in de plaats het water naar de regenton te laten stromen. Als de regenton vol zit, dan stroomt het overtollige water de tuin in.

Klimaatadaptatie

,,We willen als gemeente Bergeijk de klimaatadaptatie vergroten door de uitgifte van regentonnen. Riethoven is de eerste kern waar we dat doen, omdat we in dit dorp nog geen wijken hebben aangesloten op een gescheiden rioolsysteem”, legt Kuijken uit.

Quote We proberen een à twee wijken per jaar los te koppelen Mathijs Kuijken, Bergeijk

Bij zo’n systeem wordt het regenwater gescheiden van het afvalwater, waardoor het rioolgemaal in Eindhoven minder rioolwater krijgt aangevoerd vanuit deze gemeente. In de andere kernen zoals Weebosch, Luyksgestel, ’t Loo en Bergeijk ’t Hof is dat al wel gebeurd.

Kuijken: ,,We proberen zo een à twee wijken per jaar los te koppelen.” De wethouder schat dat nu al tien wijken op deze manier een gescheiden rioolsysteem hebben. Bovendien krijgen inwoners die hun regenpijpen loskoppelen van het rioolsysteem een subsidie. Voor elke vierkante meter dakoppervlak ontvangt men dan 8 euro.

Voordelen regenwater

De regentonnen van gerecycled materiaal hebben een inhoud van tweehonderd liter. Volgens afkoppelcoach Suzan Dekkers heeft regenwater veel voordelen. ,,Het is bijvoorbeeld zacht water en is daardoor zeer geschikt om aan de planten te geven.” Onderaan de ton zit een aftapkraantje, waaronder een gieter gezet kan worden.

Met de winter op komst zijn er wel enkele tips. Zo waarschuwt Dekkers, dat je bij vorst niet moet vergeten het onderste gele knopje om te zetten, waardoor de ton helemaal leegloopt. Anders kan de zaak kapot vriezen.

Quote We waren net op tijd, een kwartier later waren ze allemaal al weg Francien Smolders

Paula van Hooff uit de Willibrordusstraat 16 in Riethoven staat even later ook bij de uitleg te kijken. ,,Dit is heel handig. We hebben een hele grote tuin en veel bloemen, dus dat komt goed uit”, zegt ze tevreden.

Vriendin Francien Smolders reageerde voor Van Hooff. ,,Zij heeft geen laptop en daarom heb ik snel voor haar deze besteld. We waren net op tijd, een kwartier later waren ze allemaal al weg hoorde ik van iemand die zich iets later aanmeldde.”

Ook Miranda Mulders komt een regenton ophalen en luistert naar het verhaal van wethouder Kuijken. ,,We zijn waarschijnlijk nog tien jaar bezig om in de gemeente Bergeijk het regenwater van het rioolsysteem af te koppelen. Het is een stuk bewustwording. Dat kost tijd, maar in Riethoven is het al een daverend succes en zijn veel mensen hiervan doordrongen.”

Volledig scherm De regentonnen in Riethoven waren snel weg. Wethouder Mathijs Kuijken praat met de gelukkigen. © Juan Vrijdag / DCI Media