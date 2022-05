Riethoven maakt zich op voor groot gildefeest; Houdt Arinda Callewaert haar burgemeesters-kruis?

Dat feest behelst niet alleende kringgildedag op tweede pinksterdag 6 juni, maar ook een feestavond voor jong en oud op zaterdag 4 juni en een familiedag op zondag 5 juni.

,,We organiseren nu al elke elf jaar vanaf 1977 deze kringgildedagen. Dus we deden dat in 1977, 1988, 1999, 2011 en nu dus 2022. Liever gezegd met een dubbel getal in het jaartal,” haast deken-schrijven (secretaris, red.) Theo van de Graaf te zeggen, want tussen 1999 en 2011 zitten 12 jaren.

‘Broederschap heeft de toekomst’

Het Riethovense gilde dat over een eigen 2 hectare groot gildeterrein aan de Molenstraat beschikt met een grote gildehut aan de Vlasstraat heeft als motto ‘Broederschap heeft toekomst’. ,,Als we elkaar actief blijven helpen dan zien we de toekomst goed in”, zegt Van de Graaf.

,,We hebben 43 gildebroeders en 37 gildezusters”, weet hoofdman Karel Smets. Het organiseren van dit driedaagse festival is een uitdaging voor alle leden van het gilde. ,,Iedereen zit in werkgroepen die een deel van de organisatie hebben uitgewerkt. Op de dag zelf moeten alle gildebroeders en -zusters inzetbaar zijn om de kringgildedag met ruim 1200 gildebroeders en zusters van vijftig gilden uit kring Kempenland in goede banen te leiden”, zegt hij. Daarnaast zijn te gast de gilden Sint Monulphus en Sint Gondulphus uit Knegsel en het O.L. Vrouw en H. Willibrordusgilde uit Wintelre.

Het gildefeest begint al om 8.00 uur deze Tweede Pinksterdag met de samenkomst van de gilde-overheden en de genodigden. Spectaculair is de optocht van alle gilden vanaf 12.00 uur door de straten van Riethoven met op 14.00 uur de massale opmars op het gildeterrein.

Burgemeesters-kruis

Burgemeester Arinda Callewaert is in het diepste geheim aan het oefenen om haar burgemeesters-kruis te verdedigen dat ze in 2017 triomfantelijk van de andere 12 burgemeesters won. De strijd om het burgemeesters-kruis barst zaterdag om 14.45 uur los.

De burgemeesters van 13 gemeenten waaruit de gilden op deze dag afkomstig zijn treden aan en als zij hun laatste schot gelost hebben volgen de wedstrijden trommen, vendelen, bazuinblazen, geweerschieten. Ook is dan de tentoonstelling van gilde-attributen te zien in een aparte tent op het terrein.

In de grote feesttent zijn die dag ook optredens van Hessel & Ineke en John Hospel naast DJ Martin Vie die het gehele weekend voor de muzikale noot zorgt.

René Schuurmans en coverband Oerend Hard

Maar voordat de kringgilde dag losbarst op maandag 6 juni, start het feestweekend op zaterdagavond 4 juni vanaf 20.00 uur in de grote feesttent aan de Molenstraat met optredens van René Schuurmans, de coverband Oerend Hard en DJ Martin Vie. Kaarten daarvoor kosten 20 euro kunnen besteld worden via www.feestavondriethoven.nl. Aan de kassa betaal je 22,50 euro.