Riethoven moet groeien naar 3000 inwoners, vindt de Kernraad

RIETHOVEN - De Kernraad Riethoven bestaat ruim 25 jaar. Met een compilatiefilm van het Dorpsjournaal werd teruggekeken, maar tijdens de vergadering in De Rietstek werd vooral ook vooruitgekeken naar de toekomst voor deze dorpskern in de gemeente Bergeijk.

Voorzitter Will van Gerwen wil dat Riethoven een schaalsprong maakt. Van de huidige ruim 2400 inwoners zou het dorp in een korte periode door moeten groeien naar 3000 inwoners. Tijdens een vergadering enkele weken terug met de gemeente Bergeijk en ruim 120 inwoners over wonen in Riethoven werd daar al op gehint.

Quote Riethoven is door zijn ligging in de buurt van flink groeiende bedrijven zoals ASML een ander verhaal dan de kern Luyksges­tel Will van Gerwen, Kernraad

Vooral via een actieve grondpolitiek, waarbij de gemeente het heft in handen neemt voor de woningbouw in de dorpen en niet alles overlaat aan projectontwikkelaars, zou dat mogelijk moeten zijn. ,,Riethoven is door zijn ligging in de buurt van flink groeiende bedrijven zoals ASML een ander verhaal dan de kern Luyksgestel,” zo zei Van Gerwen. Hij wil dat het dorp de komende tien jaar groeit met 250 woningen en niet met 80, zoals de huidige plannen die zijn ingegeven door de provinciale plannen.

De aanwezigen willen ook dat eindelijk iets gedaan wordt aan de Molenstraat. Vooral het smalle en slechte fietspad moet snel zijn verlichting krijgen. De kabel is dit jaar al gelegd, maar de verlichting nog niet. Ook het pad zelf moet verbeterd worden. Het werd destijds nog door de toenmalige gemeente Riethoven aangelegd.

Sluipverkeer door het dorp

Ook werd gezegd dat veel sluipverkeer door het dorp gaat, waarbij de Schoolstraat gevaarlijk is door lossende vrachtwagens en een slecht voetpad, waar mensen met rollators het moeilijk hebben. Een bewoner merkte op dat destijds bij de aanleg van de Westparallel van de N69 werd beloofd dat er verkeersmaatregelen voor Riethoven zouden worden genomen om het sluipverkeer door het dorp te weren. Daarvan is volgens deze bewoner nog niets te zien.

Door rood lint gescheiden

Van Gerwen wist de 25 aanwezigen ook te melden dat de speeltoestellen op het schoolplein aan de Schoolstraat die vorig jaar herfst met vereende krachten door vrijwilligers zijn aangelegd uiteindelijk binnenkort voldoen aan de veiligheidseisen die diverse organisaties daaraan stellen. Eerder werden ze door een rood lint van de rest van de openbare speelplaats van de Sint-Willibrordusschool gescheiden, omdat ze gevaarlijk zouden zijn. Door diverse aanpassingen is dat rode lint binnenkort verleden tijd.

De Kernraad werkt ook aan een dorpsvoorzieningenplan, waarin wordt nagedacht over de toekomst van diverse openbare gebouwen in Riethoven, zoals gemeenschapshuis De Rietstek, ouderenvoorziening De Hofstek en de basisschool. Het plan is onlangs aangeboden aan B en W en de gemeenteraad van Bergeijk.

Eerder waren er partijen in de gemeenteraad die in Riethoven een multifunctionele accommodatie wilden bouwen, waar de Kernraad destijds tegen was. Riethoven wil hierin zelf de regie voeren.