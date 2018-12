Riethoven pakt het ‘samen’ groots aan

Je kunt bijna geen Riethovense organisatie bedenken die niet bij de oprichting van het nieuwe overleg is betrokken. Uiteraard zijn Stichting Kernraad Riethoven en de werkgroep Zorg in Eigen Dorp (ZieD) betrokken. Maar ook KBO (Kom bij ons), Steunpunt Ouderen De Hofstek, gemeenschapswerk De Rietstek en dorpsondersteuner Janny Stevens doen mee aan het nieuwe initiatief dat gericht is op de zelfredzaamheid van het Bergeijkse kerkdorp.