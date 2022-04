Riethovenaar fel gekant tegen villaplan op paardenweitje

Muzikale huiskamer Den Aord in Casteren is weer open, met ‘lekkere dansavond waarop ook ruimte is om bij te kletsen’

CASTEREN - Evergreen muziek klinkt in de Kerkstraat in Casteren. De repetitie van Stiff Fingers is in volle gang. Paas-carnaval-zaterdag moet de band klaar zijn voor een optreden in de huiskamer van het dorp, het gemeenschapshuis. Covid is verbannen en de dorpsfunctie van Den Aord keert terug.

13 april