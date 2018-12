Rietstek in Riethoven wil meer jeugd trekken

Jubileren­de muziekvere­ni­ging Sint Willibror­dus in Casteren pakt uit met Classic meets Rock

11:36 CASTEREN - Vijf jaar geleden is muziekvereniging Sint Willibrordus in Casteren met een eigentijds concert een andere weg ingeslagen. ,,En het werkt. Er is aanwas, van jongeren, maar ook van veertigplussers. ,,Het is een bloeiende vereniging”, zegt voorzitter Toon van Doormalen tevreden.