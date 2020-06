Rietstek weer open, jeugdsportweek kan doorgaan

RIETHOVEN - Gemeenschapshuis De Rietstek aan de Hennepstraat in Riethoven is weer open. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. In een protocol is vastgelegd hoe het veilig kan voor zowel de medewerkers als de gasten. Deze week is ook de dagbesteding in de Rietstek weer van start gegaan.