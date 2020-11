Rijke geschiedenis van Steensel in een mooi boek, met aanvulling van Gerard Cox

STEENSEL - De rijke historie van Steensel is geportretteerd in het boek Goeien aord op Stinsels zand, het tweede boek alweer dat de Steenselse samenleving beschrijft met verhalen, beelden en liedjes over de laatste 150 jaar.

Vaak vergeten historie wordt weer tot leven gebracht. Een naslag-, lees- en kijkboek voor inwoners, oud-inwoners en zeker ook voor Kempenaren met belangstelling voor geschiedenis en cultuur. Het eerste boek, Stinselse Croniecken, gaf een overzicht vanaf de vroegste geschiedenis tot nu.

Aanvullingen door Gerard Cox

Jan van der Sanden: ,,Mensen die het eerste boek hadden gelezen, kwamen weer met aanvullingen en uitbreidingen. In de vier jaar die tussen het eerste en tweede boek zaten, is er ook weer het nodige gebeurd. Zo hebben we het verhaal over de Lucia-toren uitgebreid met de restauratie van het oude uurwerk en is de foto van de negen Duitse oorlogsgraven gecompleteerd doordat er de namen bij zijn gevonden. Er zijn aanvullingen gedaan door cabaretier Gerard Cox en zijn broer Ab. Hun overgrootvader was rond 1880 hoofdonderwijzer in Steensel."

Er was weer de beschikking over zoveel materiaal dat het boek steeds dikker moest worden. Er zijn van de laatste honderd jaar natuurlijk ook vele foto's van Steensel en de inwoners. Zo is het behalve lezen ook veel plaatjes kijken. Jan van de Ven: ,,Een mooi voorbeeld daarvan is het hele gedicht van mister Van Nunen uit 1939 over de Steenselse Pier, dat hij schreef toen hij geveld was door difterie. Hierin wordt aan alle 95 huishoudens die toen in Steensel woonden, twee dichtregels gewijd. Wij hebben die huishoudens kort beschreven en er een foto bij gezocht.”

Komst van de tram zorgde voor groei

Steensel is lang een dorp van 50 boerderijen geweest. Door de komst van de tram, de mechanisatie in de landbouw en opkomst van de industrie groeide het inwoneraantal explosief. Er kwamen import-bewoners en er werden PéGé woningen gebouwd in de zestiger jaren, de eerste prefab woningen genoemd naar de 'uitvinder' Piet Guelen. De groei zorgde voor de grote toename van het aantal verenigingen en bedrijvigheid. Op een gegeven moment waren er vijf kruidenierszaken.

Het boek is aardig actueel. Corona wordt vergeleken met eerdere pandemieën die niet aan Steensel voorbij gingen en het sluiten van de kerk komt aan bod. Het boek eindigt met de toekomst op Stinsels zand: een grote foto van alle huidige basisschoolkinderen, die misschien nog eens ooit een derde boek gaan maken.

Bestelde boeken kunnen in gemeenschapshuis De Höllekes worden opgehaald op dinsdag 24 november (9.30-12.00 uur), woensdag 25 november (19.00-21.30 uur), donderdag 26 november (13.30-16.00 uur). Dan zijn ook exemplaren te koop voor € 17,50 of bestellen op info@steenselsarchief.nl.

Volledig scherm De werkgroep Steensels archief. © Sem Wijnhoven/DCI Media