Rijkswaterstaat kan praten als Brugman, in Oirschot willen ze géén brug maar een aqua- én ecoduct

RWS-'trein' voor verbreding A58 dendert door, vooralsnog zónder aquaduct bij Oirschot

17 mei De plannen voor de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg raken in een stroomversnelling. Rijkswaterstaat schetste vanavond in een online sessie het ontwerp voor het traject én de planning. In 2024 wordt gestart met de werkzaamheden, in 2027 moet de twee keer driebaans snelweg er liggen. Zónder aquaduct bij Oirschot: ,,Zit niet in onze opdracht", aldus RWS.