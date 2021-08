Rijplaten blijven op zandpad Jan de Rooij liggen, werkzaamheden uitgesteld

Zomerserie Bijzonder wonen in Veldhoven: ‘Idee dat we wakker werden in bed & breakfast’

6:15 ‘Ik besef pas sinds kort dat het echt van mij is. Dat ik hier mag wonen. De eerste maanden hadden we het idee dat we wakker werden in een bed & breakfast. Als wij weg gaan, komen mijn ouders hier op vakantie’, vertelt Diana Smeeman.