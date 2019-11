Rik Evers prins in Bladel

Ron van Oosterhout dorpsprins Eersel

0:12 EERSEL - Het komend carnaval wordt Buurtgat geregeerd door prins Ron d'n Twidde, met aan zijn zijde prinses Sanne. Al jaren worden zij getipt als het nieuwe prinsenpaar. Ron van Oosterhout (38) is geboren in Asten en sinds de middelbare school woonachtig in Eersel.