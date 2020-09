Rik Raven uit Reusel brengt eerste dichtbundel uit

‘Er kwam veel toeval bij kijken dat nu deze dichtbundel uitkomt”, zegt Raven over haar nieuwste creatie. ,,De aanleiding was een dichtende regel aan het begin van een hoofdstuk in een van mijn laatste boeken. Uiteindelijk heeft het me nog twee jaar gekost tot ik dit boekje gereed had. Maar dat lag meer aan de ziekte van mijn moeder, waardoor veel van mij als mantelzorger gevraagd werd.”

Door ongeval in coma

Raven dacht er al op jonge leeftijd over na om journalistiek te gaan studeren, maar uiteindelijk zou dat er nooit van komen. ,,Ik was wel goed op weg”, zegt ze terugblikkend. ,,Ging naar de vijfde van de havo toen ik door een ongeval in coma raakte. Het zorgde voor geheugenverlies, niet aangeboren hersenletsel. De studie die ik graag wilde doen kon ik niet meer volgen en ook de baantjes waar ik in terecht kwam brachten mij nooit wat ik zocht. Uiteindelijk kriebelde het schrijven meer en meer, al had ik blijvend te maken met geheugenverlies. Dat zorgt ervoor dat ik bij elk verhaal dat ik schrijf, telkens zelf terug moet lezen wat ik geschreven heb. Daardoor zijn het bij mij tijdrovende klussen, maar uiteindelijk is mijn drijfveer zo sterk dat het verhaal er toch komt.”

Mensen raken

Nu hoopt ze dat het boekje ook gelezen gaat worden, om de mensen ermee te raken zoals het bedoeld is. ,,Ik heb geen grote ambities en weet inmiddels dat ik van schrijven niet rijk word. Maar het is wel mooi om ermee bezig te zijn. Hele nachten draaien omdat er in mijn brein zich weer een plot afspeelt. Als ik dat de volgende dag opschrijf, werkt dat bevrijdend. Als ik uiteindelijk het boek in handen heb, is dat niet alleen het einde van een langdurig creatief proces, het voelt telkens als een grote overwinning. De persoon die ik wilde worden, en uiteindelijk ook werd: de schrijver.” Ze vervolgt: ,,Als Rik Raven heb ik nog steeds een voorkeur voor de thriller en soms zelfs het occulte, maar dit uitstapje naar het dichten voelt ook goed.”

Het boekje Salmiak wordt zondag bij het poëziefestival om 15.00 uur in De Kei gepresenteerd. Het boekje kost 10,99 euro.