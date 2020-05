RKVV Casteren bestaat 75 jaar, maar stelt het feest uit

Bij een jubileum hoort terugkijken, maar volgens voorzitter Liebregts kan RKVV Casteren ook na 75 jaar met een gerust hart naar de toekomst kijken. ,,De teams die aan de competitie meedoen zijn ruim bezet. Als dorp zal Casteren blijven groeien. Belangrijk is dat we de jeugd enthousiast houden. Zij moeten op termijn de aanvoer voor de senioren verzorgen en ook het stokje in bestuurlijke zin gaan overnemen. Daarvoor zou een grondige renovatie van de verouderde accommodatie – maar nog beter nieuwbouw – een mooie stimulans zijn.”



Hij vervolgt. ,,Op dit moment is onze club een springlevende vereniging met 250 leden. Met veel vrijwilligers waar we altijd op terug kunnen vallen. We nemen met drie seniorenelftallen, een 45+ team en een dameselftal deel aan de competitie. Vanaf 2000 is er bij de jeugd een samenwerking met Netersel. Samen brengen we negen jeugdteams in het veld. De Neterselse jeugd doet ook mee aan ons kamp dat we dit jaar voor de vijftigste keer op de rol hebben. Maar ook daarvan is het doorgaan onzeker, de voorbereiding loopt wel gewoon door.”