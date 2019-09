Rob Oostveen: ‘Fietspaden Eersel zijn abominabel, onveilig en oncomfortabel’

‘Als je begint met een fles melk in je fietstas in Eersel, dan heb je, eenmaal aangekomen in Bergeijk, karnemelk.” De kwalificaties die Rob Oostveen geeft aan het fietspad tussen Eersel en Bergeijk (via Stokkelen en Bergeijksedijk) zijn niet mals. ,,Het absolute dieptepunt waar het op de kwaliteit van fietspaden aankomt”, noemt hij de met hobbels en ongelijke tegels gevulde fietsweg. Ook over veel andere fietspaden in de gemeente is hij niet te spreken.