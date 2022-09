Robbies in 25 jaar van partijhandel naar interieuradviseur

HOOGELOON - In 1997 begonnen als winkel in werkkleding en B-keus-meubelen uit restpartijen. Na 25 jaar is Robbies in Hoogeloon een gevestigde naam in de Kempen die naast de verkoop van (tuin)meubelen ook interieuradviezen aan huis verzorgt. Het hele jaar door beschikt Robbies over een ruim assortiment aan feestkleding.

Het was een aantal weken geleden even schrikken voor veel inwoners van Hoogeloon. Er viel een op een belastingbrief gelijkende enveloppe op de deurmat. Gelukkig was het een uitnodiging van de ‘verrassingsdienst’ vanwege Robbies’ 25-jarig ‘lidmaatschap van de belastingdienst’. Een ludieke invitatie om mee te proosten op 25 jaar Robbies meubelwinkel.

Een kwart eeuw geleden nam directielid Rob Bolte het toenmalige Loons Handelshuis over van neef Toon Bolte. ,,Het accent lag toen op werkkleding en meubels uit restpartijen die we na een opknapbeurt aan de man brachten. In al die jaren zijn we meegegroeid met de vraag van de klant. We beschikken over personeel dat zich heeft bekwaamd in huisinrichting en aan huis adviseert over kleuren en interieur. Met de klant zoeken we naar oplossingen voor een interieurprobleem.”

Zaterdaghulp

Hein Wouters is 22 jaar geleden begonnen als zaterdaghulp bij Robbies. Inmiddels is hij mede-eigenaar. ,,Sinds een aantal jaren hebben we ons naast meubels ook toegelegd op tuinmeubels, bedden en projecten. We investeren in ons personeel om daarin mee te ontwikkelen, want we moeten het vooral samen doen. Nu de halve wereld in brand staat merken we ook de krapte in de portemonnee van de klant. Door maatwerk en persoonlijke benadering proberen we daar creatief mee om te gaan. In coronatijd hebben we mede daardoor onze verkopen via de website zien verdubbelen.”

Beide eigenaren zien de toekomst zonnig tegemoet. Bolte: ,,Naast meubels en tuinmeubels is ook de verkoop van feestkleding een hoeksteen voor de winkel. Niet alleen met carnaval maar het hele jaar door zijn er themafeesten. Denk maar aan de oktoberfeesten en een boerenovertrek. Met de aankoop van onze magazijnruimte aan De Hoef hebben we een stevig fundament gelegd voor de komende jaren. Daar gaan we voor de komende carnaval de verkoop van kleding concentreren.”

Speciale aanbiedingen

Met speciale aanbiedingen staat de maand september in het teken van het jubileum. Wouters is niet bang voor de toekomst. ,,Omdat je op de maatschappelijke veranderingen moet kunnen reageren, hebben we voor zowel de lange als de korte termijn een bedrijfsvisie ontwikkeld. Ikzelf zie wel kansen in de inrichting van projecten als zorgboerderijen en vakantiewoningen. Maar eerst gaan we klinken op 25 jaar Robbies.”