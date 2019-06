Robert-Jan (42) mist ketting met as van vader na dagje zwemmen in Center Parcs De Kempervennen: ‘Alsof ik hem opnieuw verloren heb’

De vader van de 42-jarige Belg overleed met kerst 2011 na een kort ziekbed. Een deel van de as van zijn vader droeg Meijer altijd in een druppelvormige, zilveren hanger om zijn nek. ,,Mijn vader was echt mijn maatje. Doordat ik die ketting had, had ik mijn maatje toch nog bij me. Nu is hij echt weg-weg. En dat doet zeer. Ik slaap er slecht van.”



Meijer hoopt dat iemand de ketting gevonden heeft. ,,Misschien dat iemand hem heeft zien liggen en hem heeft meegenomen. Ik hoop dan dat als ze dit zien, dat ze hem alsnog terug komen brengen. Of dat de schoonmakers hem misschien wel vinden in de filter. Wie weet waar mijn ketting is? Ik wil gewoon mijn vader terug.”