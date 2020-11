Robothond Spot kan levens redden en zoekt nieuwe baas op kazerne in Oirschot

Over een autowiel stapt hij heen alsof het er niet ligt en de trap in het robotgebouw op de Steveninck Kazerne in Oirschot neemt hij vlot op en af. Als enkele soldaten er een flinke duw tegenaan geven herpakt het vierpotige apparaat zich zoals ook een hond dat zou doen. Maar een diepe sloot is hem teveel. Als hij probeert op de kant te komen valt hij op zijn rug en is het even een zielig stuk elektronica van 75.000 dollar.