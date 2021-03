Robotmaaier houdt velden HMVV in Hooge Mierde bij; grasmat nóg strakker dan ze gewend zijn

INGEZONDEN OPINIE Dan maar de oppositie in; CDA moet kiezen voor het beste kamerlid van Nederland Pieter Omtzigt

9:24 BERGEIJK - Raar eigenlijk, binnen het CDA heeft men goud in handen in de vorm van een kamerlid dat precies de kernbeginselen van de partij in de praktijk brengt en dit ook nog eens ‘zonder last of ruggenspraak’. Precies zoals het de bedoeling is binnen ons democratische bestel.