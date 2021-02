Robotpoes biedt troost aan dementerenden nu knuffelen niet kan

Corina van Woensel werkt bij Joris Zorg in Oirschot, waar enkele via Van Beers geschonken robothonden en -poezen in gebruik zijn. Ze ondersteunt de actie van harte. ,,Het is mooi om te zien dat de mensen er zo blij mee zijn. Met name onze dementerenden gaan er soms helemaal in op, ze knuffelen ze en praten ertegen. Vaak denken ze dat het een echte hond of kat is: laatst vroeg iemand of de kat toch niet naar de wc hoefde”, vertelt ze.