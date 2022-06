Rock, blues en bijzondere replica op 22ste editie Welons: ‘Met steeds meer kunst en vliegwerk lukt het ons om het festival gratis te houden’

WINTELRE - Twee jaar lang was het in juni stil op het terrein achter Hoeve de Nachtegaal. Maar op 17, 18 en 19 juni is het gedaan met de rust. Waar normaal de koeien grazen, vindt dan de 22ste editie van Welons plaats.

In 2000 was Welons nog een eendaags festival waarop beginnende bands de kans kregen om podiumervaring op te doen. In de loop der jaren is het festival uitgegroeid tot een driedaags evenement met veel meer dan alleen muziek.

De naam Welons (Wentersel on stage) vertelt wel dat het podium nog steeds een belangrijke plaats heeft op het festival. Er zijn er dan ook drie van. Rick van der Velden houdt zich met een groepje bezig met de bandprogrammering. ,,Het is elke keer weer een grote puzzel. De bands komen niet gratis spelen. Met steeds meer kunst en vliegwerk lukt het ons om het festival gratis te houden.”

Camping

Met Vennox, PYRO en een tributeband van de Stone Temple Pilots presenteren zich onder meer drie bands uit de regio. De aftrap vindt vrijdag om 20.00 uur plaats door de band Storing. Bezoekers die gebruik willen maken van de camping kunnen die dag al vanaf 09.00 uur terecht. De topper op zaterdag is de Queen tributeband Mother Mercury die om 23.30 uur geprogrammeerd staat. Op zondag is dat Speedmobile dat vanaf 18.00 uur met stevig werk de afsluiter van Welons is.

Quote Nieuw is dat hier op zaterdag en zondag tussen 09.00 en 12.00 uur van beer & breakfast kan worden genoten Rick van der Velden

Voor de tweede keer op Welons is de Dirty Rabbit. Een live rock karaoke band die drie dagen in een nissenhut speelt. Dit jaar krijgt de hut het interieur van een rockkroeg. Van der Velden: ,,De vijf muzikanten uit de regio Rotterdam kunnen uit zo’n honderd nummers putten. Bezoekers krijgen hier de kans om als rockzanger of -zangeres met de band een favoriet nummer op het podium te brengen. Nieuw is dat hier op zaterdag en zondag tussen 09.00 en 12.00 uur van beer & breakfast kan worden genoten.”

Oldtimer tractoren en stationaire motoren

Zowel op zaterdag als zondag zijn er oldtimer tractoren en stationaire motoren te zien. Een publiekstrekker is ongetwijfeld de replica van een Ford Quadricycle, het eerste model van Ford ooit. De tweecilinder stond aan de wieg van de Henry Ford Company. Ford bouwde er tussen 1896 en 1901 drie exemplaren van. De Oisterwijker Jermain Fishwick (21) stopte de afgelopen 2,5 jaar alle weekenden en avonden in de bouw van een replica van dit bijzondere voertuig. Twee maanden geleden maakte hij met het door een ketting aangedreven vehikel een eerste ritje. In Wintelre wordt het voertuig nu voor het eerst aan het grote publiek getoond.

Quote Om de honger en dorst te stillen zijn er onder meer een bijzondere barbecue, een vegan foodtruck en een stand met speciaal­bie­ren

Op zondag verwacht de organisatie zo’n zevenhonderd Amerikaanse auto’s, Amerikaanse motoren en showtrucks. Ook is er beide dagen een markt met onder meer kleding, rock-’n-roll attributen, modelauto’s en vintage speakers. Hier kan de bezoeker ook een airbrush tattoo laten zetten. Om de honger en dorst te stillen zijn er onder meer een bijzondere barbecue, een vegan foodtruck en een stand met speciaalbieren. Omdat voor de organisatie alles duurder is geworden, zijn de parkeerkosten verhoogd naar drie euro. Amerikaanse auto’s en oldtimer tractoren parkeren gratis op het festivalterrein.