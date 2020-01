Rockband PYRO uit Hoogeloon niet door naar volgende ronde The Voice

Coach Waylon sprak na het optreden wel lovende woorden over PYRO. ,,Jullie zijn een te gekke band, jullie synergie is oke. Ik ben heel dankbaar dat we bands toelaten bij The Voice.” Bas Soetens, zanger en gitarist van PYRO, mocht plaatsnemen op een van de drie beschikbare stoelen en moest afwachten of coach Waylon liever een andere kandidaat in hun plaats zou willen zien. Dat gebeurde uiteindelijk.