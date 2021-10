Roemeen die bij Eersel politiewagen ramde, moet twee jaar de cel in

De man was in juni 2019 op de vlucht geslagen omdat hij bang was dat zijn wagen in beslag zou worden genomen. Dat was enige tijd voor het voorval ook al eens gebeurd. Met snelheden tot 200 kilometer per uur slalomde de man over de snelweg, waarbij hij een politiewagen ramde die hem wilde laten stoppen. De officier van justitie had vier jaar cel geëist.