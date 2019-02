Roep om onderzoek langzaamverkeersbrug Oirschot

OIRSCHOT - VVD en D66 in Oirschot pleiten voor een extern onderzoek naar fouten in aanbestedingstraject; andere partijen vinden dit niet het goede moment.

Twee fracties in de Oirschotse raad willen snel een extern onderzoek naar de gang van zaken rond de beoogde wandel- en fietsbrug over het Wilhelminakanaal. VVD en D66 willen ‘de onderste steen boven’ over de fouten die zijn gemaakt rond de aanbesteding.

De kans dat zo’n onderzoek er op korte termijn komt, is nihil. VVD en D66 zijn de twee kleinste partijen in de raad en krijgen geen steun voor hun pleidooi. ,,En dat is zeer teleurstellend”, zei VVD-fractievoorzitter Corine van Overdijk dinsdagavond na een informeel overleg met de andere fractieleiders.

De andere vier partijen wuiven een onderzoek niet weg, maar willen dat pas in een later stadium, waarbij het hele proces onder de loep kan worden genomen. Dat geldt ook voor De Gewone Man, dat zich eerder kritisch opstelde richting college. ,,Ook wij willen van de hoed en de rand weten", zegt fractievoorzitter Paul van den Biggelaar. ,,Dat onderzoek komt er wat ons betreft zeker. Maar niet op dit moment. Het helpt ons nu niet. Het is nu eerst zaak om de verkwisting van gemeenschapsgeld zo beperkt mogelijk te houden.”

Commotie

De fiets- en wandelbrug, die straks nieuwbouwwijk Moorland met het centrum moet verbinden, zorgt voor veel commotie in Oirschot. De bouw van de houten vakwerkbrug werd in mei 2018 gegund aan Ballast Nedam. Later ontstond discussie over eisen die onder meer door Rijkswaterstaat worden gesteld.

De benodigde aanpassingen hebben tot extra werk geleid bij Ballast Nedam, dat heeft aangekondigd daarvoor acht ton aan meerkosten in rekening te zullen brengen. Een claim die niet wordt geaccepteerd door de gemeente, die de Nieuwegeinse firma verantwoordelijk houdt voor de gemaakte fouten.

De kans is groot dat het controverse leidt tot een rechtszaak. Dat is een langdurig traject. Om de bouw toch door te laten gaan, moet de raad evenwel snel een besluit nemen. Worden de meerkosten én de onzekerheid over de afloop van het juridische conflict geaccepteerd? De gemeente heeft becijferd dat stoppen met het project zo’n 2,1 miljoen euro zou kosten aan reeds gemaakte kosten, gemiste subsidies en de afkoopsom aan Ballast Nedam.

Vorige week was er een informatiebijeenkomst voor de raad. Van Overdijk: ,,We hebben eerder twee besloten sessies gehad, waarin we zijn bijgepraat. Toen hebben we andere dingen gehoord dan vorige week. Dat roept vragen op.”

VVD en D66 vragen zich af ‘op welke manier regie is gevoerd’. Het gaat dan over de rol van partijen die door de gemeente zijn ingehuurd voor dit project. ,,Alle feiten moeten op tafel komen", aldus Van Overdijk.