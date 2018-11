Ron Buylinckx jubileumprins bij De Buntstèkers

Hij regeert het komende carnavalsjaar onder de naam prins Ron d'n Urste. De 31-jarige Buylinckx, geboren en getogen in Netersel, is in het dagelijkse leven zzp’er in grondwerken. Buylinckx woont samen en is de vader van zoon Cas van 1,5 jaar. Al meer dan 22 jaar is hij kartrekker bij de wagenbouwers van De Barbiertjes. Voor De Buntstèkers wordt het nieuwe carnavalsjaar een jubileumjaar, vandaar het motto van de nieuwe prins: ,,Mee un bar, bier en un schôn clubke, 44e carnaval in Ut Hupke.”