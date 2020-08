Rondgang langs dorpen over pastorale zorg binnen parochie Eersel

Volksuni­ver­si­teit de Kempen in Eersel corona­proof van start

17:04 EERSEL - Vanaf september gaat Volksuniversiteit de Kempen weer van start. Dit cursusjaar is uiteraard anders dan anders. Voorzitter Jan Karsmakers heeft er alle vertrouwen in. ,,Wij denken dat we coronaproof alle cursisten van inhoud kunnen voorzien.”