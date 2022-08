Rookontwikkeling in machinekamer golfslagbad De Kempervennen blijkt technische storing

Bloemenzee midden in Eersel: ‘Wij zijn niet van de perkjes en de steentjes’

EERSEL - Piet Menting is altijd wel wat aan het plukken. Maar eigenlijk heeft hij maar weinig te doen in zijn tuin. ,,Je kunt er niet schoffelen. Het sproeien valt mee, want de aarde is goed bedekt en droogt dus niet zo snel uit. En onkruid wieden, daar is toch geen beginnen aan.”

