Rosdoek in 12,5 jaar uitgegroeid tot huiskamer van Wintelre

Met gemeenschapshuis De Rosdoek, basisschool De Disselboom, kinderopvang en een sportzaal onder één dak kreeg Wintelre in 2010 een gebouw om trots op te zijn. Er is geen enkele Wintelrenaar die nooit in het gebouw aan de Kerkstraat 10 is geweest.

,,We faciliteren allerlei activiteiten die de lokale gemeenschap wil doen. Denk aan sporten, zingen, toneel en de JOC”, somt voorzitter Jan Klaasen op. Maar er is ook een fysiotherapiepraktijk in gevestigd en elke twee weken ziet het dorpsblad er het levenslicht.

Huiskamer van Wintelre

,,De Rosdoek is wel eens omschreven als de huiskamer van Wintelre”, weet secretaris Noud Moeskops van Stichting Gemeenschapshuis De Rosdoek die de accommodatie exploiteert. Wat betreft de exploitatie zijn de tonpraatavonden en het carnavalsweekend de topevenementen. De stichting heeft drie parttime beheerders in dienst en is naarstig op zoek naar een vierde.

Het gebouw, dat eigendom is van de gemeente Eersel, is drie jaar geleden door de gemeente vol gelegd met zonnepanelen. En er zijn meer verbeteringen aangebracht. Moeskops: ,,In de grote zaal hebben het licht en geluid een flinke vernieuwing ondergaan. Dit is door lokale ondernemers en een aantal vrijwilligers uitgevoerd. De aanpak van het binnenklimaat was ook hard nodig, want in de zomermaanden werd het veel te warm in het gebouw.”

Steun

Gedurende de coronaperiode kon het gebouw enkele periodes niet worden gebruikt. ,,Naar omstandigheden zijn we die tijd redelijk doorgekomen. Naast de reguliere steun van de overheid hebben we steun gehad van de gemeente Eersel”, legt penningmeester Siemen Kwinten uit. Om de hoge energieprijzen het hoofd te bieden, kijkt het bestuur momenteel naar mogelijkheden om energie te besparen.

Het 12,5 jarig jubileum grijpt de stichting wel aan om een feestje te vieren. Dat begint vrijdag 30 september met een schuimparty voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Zaterdag is er een feest voor de basisschoolkinderen. De activiteitencommissie van het bestuur heeft met ondersteuning van de basisschool en een aantal ouders een spelletjesmiddag opgezet waarbij de jeugd prijsjes kan winnen. Vanaf 20.00 uur is er een feestavond met optredens van de lokale band Vintage en Perfect Dialect. De 55-plussers zijn zondag welkom voor een gezellige middag waarbij ook een lokale band optreedt.