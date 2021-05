Rotan bank is ouderwets, maar de open haard mag blijven: huisjes Kempervennen na metamorfose weer bij de tijd

DA Reusel verhuist naar Markt en wordt veel groter

25 mei REUSEL - Na drie jaar komt er een einde aan de leegstand van het pand op de Markt in Reusel waar voorheen de Blokker zat. De DA verhuist ernaartoe. Het aanzicht van de lege gebouwen in het centrum is voor velen een doorn in het oog. Onlangs is het plein wel verrijkt met een pizzeria-grillroom.