Rotterdamse steun voor Europese strijd Heksenboom Bladel

Rob Raijmakers, de beheerder van landgoed ten Vorsel in Bladel, houdt het Europese stemmenverloop voor de Boom van het Jaar trouw bij. ‘Zijn’ Heksenboom stond een week geleden nog zevende, nu vijfde. ,,Dat is mooi, maar we gaan natuurlijk voor de winst.” Elke provincie droeg vorig jaar een boom voor als kandidaat voor de landelijke race. Het gaat niet zozeer om de mooiste boom, maar om de boom met het meest markante verhaal. In oktober versloeg de Bladelse beuk met zijn verhaal rond de heks Zwarte Kaat op het nippertje de Rotterdamse Lijnbaanplataan (‘die de oorlog overleefde’). De Kempische knoest werd winnaar met 9840 stemmen, 628 meer dan de concurrent in de Maasstad.

Beetje van ons

Ronald Loch werkt bij de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam en is daar bomenadviseur. Hij zat bij het campagneteam van de Rotterdamse boom. ,,Het was lekker spannend. We vonden het een leuke strijd. Jammer natuurlijk dat wij geen winnaar werden, maar we gunnen het Brabant ook graag. Trouwens, de Heksenboom is nu de Nederlandse kandidaat en daarmee is hij ook een beetje van ons. Van tegenstanders worden we medestanders.”