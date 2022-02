Rouwcentra Oirschot in de clinch over regels; rechter stuurt gemeente naar huis met huiswerk

Man steelt razendsnel elektri­sche fietsen in Brabant met loper: slot binnen seconden open

Een man heeft in verschillende Brabantse plaatsen meerdere elektrische fietsen gestolen door gebruik te maken van een loper. Dat liet de politie dinsdagavond zien op camerabeelden in Opsporing Verzocht. Op de beelden is te zien hoe de dief wegrijdt op drie elektrische fietsen in Hapert, Bladel en Moergestel. Volgens de politie is de kans groot dat de man vaker fietsen steelt, en dit mogelijk ook buiten Brabant doet.

23 februari