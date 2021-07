Roy zet duofietsproject weer op de rit, in de geest van vader Theo: ‘Ze stonden hier te verpieteren’

In de stalling bij Van Gerven staan twee duoscootmobielen en één duofiets. Aan die duofiets kan nog een aanhangertje gehangen worden, een zogenaamde funtrain, voor twee extra personen. Eén rolstoelfiets is inmiddels geschonken aan de zusters Karmelietessen.

Van Gerven beloofde zijn zieke vader het project voort te zetten. Toch ligt het project, bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig mobiel zijn, al een paar jaar stil. Het vele werk van zijn vader combineren met een jong gezin en een drukke baan is niet gemakkelijk. Van Gerven: ,,Maar de fietsen staan hier te verpieteren, dat kan niet. Daarom worden we nu wat actiever hiermee.”

Oudere en eenzame mensen de buitenlucht laten voelen

In 2013 is stichting ‘Ik wil er efkus uit!’ opgericht door Theo van Gerven. Hij ging destijds met pensioen en wilde iets doen voor de Oirschotse medemens. Hij wist van een soortgelijk project in Sint Antonis. Van Gerven: ,,Mijn vader trok zich het lot van oudere en eenzame mensen aan en wilde hen uit hun huis trekken, hen buitenlucht laten voelen.” De duofietsen werden een enorm succes. ,,Mede ook door de verkooppraatjes van mijn vader.”

Quote Huisartsen en trajectbe­ge­lei­ders geven ook aan dat het goed is dat mensen buiten zijn en in beweging komen. De duofiets is een uitgelezen kans. Dorpsondersteuner Tiny van de Ven Er werd veel gebruik gemaakt van de duofiets. Mensen leenden de fiets, maakten een tochtje naar de Heilige Eik en mochten zelfs met de fiets de kerk inrijden om langs het altaar te gaan en een kaarsje op te steken. Theo van Gerven is in 2016 na een kort ziekbed overleden.

Dorpsondersteuner Tiny van de Ven wist van het succesvolle project en krijgt al tijden de vraag hoe het zit met die fietsen. Van de Ven:,, Het is fijn dat we de fietsen weer in de aandacht kunnen zetten, samen met Roy. Huisartsen en trajectbegeleiders geven ook aan dat het goed is dat mensen buiten zijn en in beweging komen. De duofiets is een uitgelezen kans.” Zij wil het project ondersteunen. ,,Wat we nu zoeken zijn vrijwilligers die tijd willen maken voor een duofietstochtje. Maar ook één vrijwilliger die alle zaken wil regelen.”

Via de site duofiets.net of via dorpsondersteuner.tiny@wijzer-oirschot.nl of via 06-34165108 kunnen vrijwilligers en behoeftigen zich aanmelden.