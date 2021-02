Ruim baan voor CVL Transport Reusel

Dwangsom voor ‘eenvoudige boer’ uit Vessem vanwege vervuild water

11 februari DEN HAAG/VESSEM – ,,Hij is maar een eenvoudige boer die niets van al die procedures snapt”, zei de raadsman van een veehouder uit Vessem eerder bij de Raad van State. Toch moet vleesstierenhouder Schoenmakers een dwangsom van 3.600 euro betalen aan het Waterschap De Dommel, omdat er onder meer met mest vervuild water via een sloot in de Kleine Beerze liep.