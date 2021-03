Ruim baan voor zwaar verkeer Reusel-De Mierden

Onderzoek in Hulsel

Volgens de woordvoerder is dit nodig om met name de steeds groter wordende landbouwvoertuigen de ruimte te geven. Eerder werd in Hooge Mierde de Hoolstraat al aangepast.

In een overzicht van de gemeente is te zien dat in Reusel het merendeel van de wegen van de zwaarverkeerroute al aangepast is. In Hulsel zijn er nog geen aanpassingen gedaan. Hier is de gemeente nog bezig met het onderzoek naar de best mogelijke route voor zwaar verkeer, zoals een verbinding met de Bladelsedijk en de Neterselsedijk. Datzelfde geldt voor het verlengde van de Beekakkerweg, het gedeelte dat nu nog onverhard is en een verbinding vormt naar de Hoolstraat.