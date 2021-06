Ruim honderd lindebomen op de Markt en de Hint in Eersel moeten worden vervangen

EERSEL - Lindebomen geven de Markt en de Hint in Eersel zijn vertrouwde aanblik. Er staan er ruim honderd, waarvan sommige honderd jaar oud zijn. Ze verkeren alleen niet in de beste conditie en moeten de komende jaren vervangen worden. De planning is dat er deze week al vier worden gekapt.

Een boomdeskundige deed in april onderzoek naar de bomen. Daaruit bleek dat er vier in slechte staat verkeren. Daardoor is het risico, nu de bomen in blad staan, groot dat ze omwaaien tijdens een flinke storm. Onlangs ging er al een boom tegen de grond, maar dat was niet één van de vier genoemde bomen.

Veiligheid

Drie van de vier bomen staan voor Markt 18. Tegen de kap van die bomen werd bezwaar aangetekend. De gemeente ging met de bezwaarmaker in gesprek. ,,Er waren zorgen over hoe het eruit komt te zien als de bomen weg zijn”, geeft wethouder Steven Kraaijeveld aan. ,,Ons belang is de veiligheid. De bomen zijn vanaf een bepaalde hoogte onveilig. Dus hebben we als compromis besloten om de bomen vanaf vier à vijf meter hoogte om te doen. Dan staat er nog iets en is niet de hele uitstraling weg.”

Tegen de kap van de lindeboom bij Hint 8 kwam geen bezwaar. De voet van de boom is rot. Daarom wordt deze boom vanaf de grond omgehakt.

Binnen een aantal jaar

De komende jaren moeten alle lindebomen op de Markt en de Hint worden vervangen. Ze hebben niet voldoende groeimogelijkheden. ,,Het omvallen van een boom geeft de urgentie aan”, zegt Kraaijeveld. ,,Al is er bij de andere bomen geen acuut risico, maar die is er wel binnen een aantal jaar.”

Momenteel is de gemeente bezig met een plan van aanpak voor de vervanging van de lindebomen. ,,We willen de uitstraling behouden. Dus gaan niet in één keer honderd bomen om doen en vervolgens herplanten”, geeft de wethouder aan. In het vervangingsplan wordt onder andere gekeken in welke volgorde de bomen worden vervangen, op welke termijn en hoe de nieuwe bomen voldoende groeimogelijkheden krijgen.