Ruim twee ton voor bibliotheek Bergeijk

Fietsers­bond: op zoek naar contactper­soon in Eersel

5 oktober EERSEL - De Fietsersbond wil contactpersonen in Eersel gaan werven die de kwaliteit van de fietspaden in deze gemeente in de gaten moeten houden. Aanleiding is een publicatie vorige maand in het ED waarin inwoner Rob Oostveen aan de bel trok over de slechte staat van de Eerselse fietswegen.