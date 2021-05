Ruimere terrassen moeten Bergeijks centrum levendiger maken

Die extra ruimte voor terrassen moet de komende zomermaanden meer levendigheid gaan brengen in het Bergeijkse centrum. Daarvoor wordt een deel van het driehoekige dorpsplein (een strook van 10 meter diep aan de noordoostzijde) gereserveerd, bestemd voor horeca-ondernemers die aan dat plein liggen.

Parkeerplaatsen weg

Maar voor dit doel worden ook 7 parkeerplaatsen langs horeca-en winkelpanden op ‘t Hof tijdelijk opgeheven. Dit creëert zo’n twee meter extra die ondernemers als terras kunnen inrichten. Het gaat om parkeerplekken in de straat waar onder andere restaurant Tante Thee en broodjeszaak Bergeijk Centraal zijn gevestigd. Bij evenementen-zoals de kermis en de zomermarkten- moet het plein wel vrijgemaakt worden.

Weg toch niet afgesloten

Oorspronkelijk was het tevens de bedoeling dat de straat langs het dorpsplein (het wegvak langs Hof 20-82a) afgesloten zou worden. Aanwonenden en ondernemers uit de omgeving bleken verdeeld over dit idee: zij zouden door een afsluiting moeilijker bij hun woning of bedrijf kunnen komen. Het college heeft dit deel van het plan daarom geschrapt.