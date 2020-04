Ruimte voor het water in Kempisch natuurgebied De Utrecht

In de voorjaarszon ligt de Raamsloop er deze ochtend fraai bij. Rust alom, hier in het stukje beekdal tussen de Neterselsedijk en landgoed Wellenseind in Lage Mierde. Rond deze tijd volgend jaar is er ongetwijfeld meer bedrijvigheid, want het beekje wordt hier flink onder handen genomen. De nu kaarsrechte Raamsloop gaat weer kronkelen. ,,Daarbij baseren we ons min of meer op de loop die de beek rond 1850 had”, vertelt Mario Graat, omgevingsmanager van waterschap De Dommel. ,,We gebruiken waar mogelijk de oude bedding, die de meeste stabiliteit geeft.”