Ruiter én hardloper samen op pad tijdens Ride&Run

50e Pinkster­fees­ten en 75 jaar Brandweer Westel­beers, da's drie dagen feest!

WESTELBEERS - Als het destijds in 1970 goed was gegaan bij de administratie, konden ze in Westelbeers nu trots zeggen: ,,Onze Pinksterfeesten zijn even oud als Pinkpop!” In 2022 lopen ze weliswaar een jaartje op Nederlands en Limburgs oudste evenement achter, maar dit weekend is de 50e editie in De Beerzen dan toch een feit.

3 juni