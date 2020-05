Ruiterroutekaart Kempen verkrijgbaar

De afgelopen maanden is in samenwerking met Visit Brabant een netwerk van knooppunten voor ruiters en menners aangelegd in Bergeijk, Bladel, Eersel en Waalre. Valkenswaard had zo'n netwerk al eerder. Ook doen meer dan vijftig bedrijven die aan de route liggen mee. Het gaat bijvoorbeeld om horeca, maneges en plaatsen voor overnachting en paardenverzorging. Een tiental hippische bedrijven in Bergeijk en Eersel heeft investeringen in ruitervoorzieningen gedaan, zoals parcoursen, trailerplaatsen en extra stallingscapaciteit.