Rust in sigarenmuseum terug na gedonder in Teutenhuis

„Het is spijtig dat we weg zijn uit het Teutenhuis, maar we hebben nu wel rust”, zegt Daan Baeten (70). Hij geeft een rondleiding door zijn garage aan huis die sinds half oktober dienst doet als Museum De Sigarenmaker. Twee oldtimers hebben plaats moeten maken. De ruimte staat nu vol vitrines met sigarenkistjes, reclameborden voor rookwaren en een ingerichte toonbank inclusief kassa uit 1908. Enthousiast demonstreert Baeten de verschillende antieke sigarenmachines die teruggaan tot 1770. Hij drukt op een knopje van een muziekdoos uit de negentiende eeuw. Het blijkt een presenteerder: onder heldere klanken draaien sigaren naar buiten. Bij elk item in zijn museum heeft de voormalige medewerker van de Willem II-sigarenfabriek in Valkenswaard wel een verhaal paraat, dat hij met passie en zichtbaar plezier vertelt.



„Alles wat we in het Teutenhuis hadden staan, staat nu hier", zegt zijn vrouw Lies (65). „Er is alleen wat minder loopruimte.” Maar het echtpaar heeft er een boel gemoedsrust voor teruggekregen. „We hebben een goede tijd meegemaakt in het Teutenhuis, maar op het laatst was het alleen nog maar geklier en geëtter”, vertelt Daan.