Rustig rogge vlegelen terwijl de pk's grommen

Aan twee kanten van de banen staat het publiek zondagmiddag rijendik te genieten. Terwijl een mastodont uit de supersportklasse via twee uitlaatpijpen een zwarte walm hoog de lucht injaagt, bindt even verderop Mien Leermakers in alle rust een bundel rogge bij elkaar.

,,De rogge is eigenlijk te kort om een goede band van te maken die de schoof bij elkaar houdt”, zegt de Wintelrese. Normaal gaan er twee banden om de schoven die vervolgens rechtop worden gezet om te drogen. Maar vandaag niet, de rogge wordt meteen gedorst zodat het publiek het gehele proces kan zien.

Rogge vlegelen

,,Opa, waarom ben je nog steeds op het hooi aan het slaan?”, vraagt Juul (3) aan Piet van Spreuwel. De Vessemse opa Piet is samen met dorpsgenoot Jan van Aaken en Kees Michielse uit Reusel de rogge aan het vlegelen. ,,Vlegelen is de oudste manier van dorsen”, weet Van Spreuwel. Het trio voert de drieslag uit. In een strak ritme laten ze één voor één de dorsvlegel op de korenaren landen om de graankorrels eruit te slaan. ,,Daar worden de boterhammen van gemaakt”, zegt Frans van Spreuwel tegen dochter Juul als ze een handje roggekorrels van opa Piet krijgt toegestopt.

Michielse is deze ochtend om 08.30 uur met een Hanomag 450 uit 1958 uit Reusel vertrokken om zijn oldtimer tractor aan het publiek te laten zien. ,,Het is leuk om het werk van vroeger aan jonge mensen uit te leggen.” Aan de trekkertrek waagt hij zich niet met zijn bejaarde Hanomag. Oirschottenaar Rein de Brouwer beoefent deze sport al tien jaar. Jaarlijks neemt hij deel aan elf of twaalf wedstrijden in Nederland en België. ,,Ik ben begonnen op een tractor van mijn vader. Daarna heb ik zelf een kleine gekocht en nu ben ik hier met alweer mijn derde trekker.”

Meer dan 300 pk

Dankzij zijn baan als tractor monteur kan hij alles zelf doen aan zijn Fendt 612 uit 1993. Origineel heeft deze 145 pk, maar daar heeft de monteur meer dan 300 van gemaakt. ,,Ik ben hier met een vriendengroep. We rijden met vijf man in dezelfde klasse. De onderlinge strijd is leuk.” De Oirschottenaar eindigt als derde in deze klasse.

De Waalwijkse Ingrid van der Mast is aandachtig toeschouwer van de strijd. Met haar mobiel filmt ze de verrichtingen van haar partner Jeroen van Heijst die deelneemt in de klasse 4,5 en 5 ton. ,,Ik maak filmpjes zodat hij straks kan zien hoe hij het gedaan heeft. Mijn dochters Esmee en Sofie vermaken zich ondertussen op het pirateneiland. Dat hebben ze hier goed geregeld.”

Pirateneiland

Op het pirateneiland wordt de jeugd geschminkt en kunnen de jongsten zich uitleven op een opblaasbare survivalbaan. Voor de echte durfals is er een hoge klimtoren. Met een rode piratenhoed op haar hoofd houdt Linda Dekkers met enkele andere piraten toezicht op het eiland. De Vessemse wijst op een zandhoop waarin kinderen aan het graven zijn. ,,In de zandhoop ligt een kistje met ‘gouden’ munten. Het kind dat het kistje opgraaft, krijgt iets lekkers. Op een rustig moment begraven we het kistje weer”, legt de Vessemse uit.