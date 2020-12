Ruzie in ‘zonderling huishouden’ in Duizel escaleert: Jan (55) overleeft het niet

Jacqueline Bekema combineert zorg en fotografie: ‘Cliënten met foto's hun levensver­haal laten vertellen’

12:55 VELDHOVEN De Veldhovense Jacqueline Bekema combineert haar werk in de zorg en fotografie met jeugdzorg in het project Focus on me. Een project voor de Eindhovense stichting Mirosa; een organisatie die vastgelopen jongeren tussen 16 en 27 jaar helpt.