Rythovius, gemeentehuis, Muzenval en zwembad in één pand? Coalitie in Eersel wil onderzoeken of samenvoegen faciliteiten mogelijk is om woningbouw in het centrum mogelijk te maken

EERSEL - Het beoogde nieuwe zwembad, het Rythovius College, het gemeentehuis en de Muzenval. Misschien zijn ze in de toekomst wel samen in één gebouw aan de rand van Eersel te vinden. Op de vrijgekomen ruimtes kunnen dan woningen worden gebouwd.

Of bovenstaand beeld ook zo wordt gerealiseerd is de vraag, maar de coalitiepartijen Eersel Samen Anders (ESA) en VVD willen dat de mogelijkheden wordt onderzocht. Dat is één van de punten die wordt genoemd in het coalitieakkoord ‘Doen tenzij’ dat beide partijen in de gemeente Eersel hebben gesloten.

Ambitieuzer zijn

,,De gebouwen zijn nu of binnen een aantal jaar aan onderhoud toe”, vertelt VVD-raadslid Alexander Steenhoek. Hij voerde samen met Ivonne Cune-Noten de coalitiegesprekken namens de VVD. ,,Met het zwembad zijn er al langer plannen en het Rythovius heeft een nieuw likje verf nodig. Maar we mogen ambitieuzer zijn. Ze kunnen elkaar versterken. Nu staan ze soms leeg.”

Hoe het er precies uit moeten komen zien en waar het moet komen is nog niet uitgewerkt”, zegt ESA-raadslid Rik Spooren, die samen met Arno Kennis de coalitiegesprekken namens zijn partij voerde. ,,Dat moet eerst verder worden onderzocht. We willen niet alles al vast timmeren. De discussie is niet of het mogelijk is, dat is het, maar hoe we het invullen.” Dat kan ook met enkele partijen zijn.

‘Dit vinden wij belangrijk’

Het onderzoek moet niet te vrijblijvend worden opgepakt. ,,Op de hoofdpunten in ons akkoord willen we binnen anderhalf jaar raadsvoorstellen ontvangen. Dit zijn de onderwerpen die wij belangrijk vinden”, laat Spooren weten. Zoals burgerparticipatie, zo is het de bedoeling om initiatieven van burgers de ruimte geven tenzij het niet kan.

Quote Dit akkoord is wat de coalitie wil, het is geen raadsbreed akkoord Rik Spooren, Eersel Samen Anders

De partijen geven aan open te staan voor de oppositie als het gaat om nieuwe initiatieven of het verbeteren van plannen. ,,Maar dit akkoord is wat de coalitie wil, het is geen raadsbreed akkoord. Het is ‘doen, tenzij’, de financiën gebruiken als het nodig is en niet oppotten en het koppelen van gebouwen”, zegt Spooren.

Drempels

Hij ziet wel een accentverschil met de vorige raadsperiode. ,,We willen als coalitie/raad meer de regie krijgen. Als er initiatieven komen van burgers dan willen wij weten waarom iets wel of niet kan. Wat is het effect van het beleid dat wij voeren? Moet het beleid worden aangepast als mensen tegen bepaalde drempels aanlopen? En mochten er weinig initiatieven zijn dan moeten we dat proberen te stimuleren.”

Kan hij een voorbeeld van gegeven? ,,Sommige mensen hebben initiatieven voor tiny houses in de gemeente, maar zij ervaren tegenwerking. Wij krijgen te horen dat de woningen moeilijk te realiseren zijn. Ambtenaren verwijt ik niets. Zij werken ook met de regels die er zijn en de mogelijkheden die ze hebben. Maar wij horen dan wel graag hoe het komt dat dingen niet kunnen. Dan kunnen we daar misschien iets aan doen.”