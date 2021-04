’s Nachts inloggen om zeker te zijn van plekje om te padellen; tennisvereniging Eersel breidt uit met twee banen

EERSEL - De snelgroeiende racketsport padel is ook in Eersel een groot succes. Tennisvereniging Eresloch breidt uit met twee banen.

Twee jaar geleden opende de Eerselse tennis- en padelvereniging twee padelbanen op haar sportpark aan de Mortel. De vraag naar speeltijden is groot. Voorzitter Jeroen Verrijdt vertelt dat er leden zijn die om middernacht inloggen om er zeker van te zijn dat ze hun favoriete speeltijd kunnen reserveren.

Quote Het is wel een punt om de 130.000 euro bij elkaar te krijgen. Maar we zijn een gezonde vereniging, dus dat gaat lukken Jeroen Verrijdt, TV Eresloch

De padelcommissie is al een tijd bezig om te kijken hoe een uitbreiding gerealiseerd kan worden. De zoektocht spitste zich toe op twee onderwerpen: financieel en de ligging. Verrijdt: ,,Voor de financiering krijgen we geen gemeentelijke subsidie. Dus dat is wel een punt om de ongeveer 130.000 euro bij elkaar te krijgen. Omdat we een gezonde vereniging zijn, gaat dat lukken. Een deel is eigen verenigingsgeld, een deel hopen we via crowdfunding binnen te halen en een deel door financiering van leden.’’

Zo min mogelijk overlast

,,Een goede plek vinden was nog een probleem. We willen zo min mogelijk overlast geven aan de buren en er is technisch gezien ook een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Daardoor viel er een aantal plaatsen af. Na overleg met de leden is gekozen voor de plek naast de huidige padelbanen richting clubhuis. Maar dan wat anders gesitueerd. Een baan wordt 90 graden gedraaid. Tennisbaan 1 wordt nu vervangen door twee padelbanen. De ALV was tevreden en de aanbesteding kon starten.’’

De helft van de ongeveer 530 leden tellende vereniging speelt tennis, een kwart padel en een kwart beide. Tennis en padel zijn sporten die in coronatijd veelal door mochten gaan. Dat heeft ook tot een toeloop van leden gezorgd. Verrijdt: ,,Met name door padel zijn we met 20 procent gestegen. Corona is voor ons niet alleen negatief geweest. We missen wel wat baromzet, maar het grote open toernooi in de zomer is aangepast door kunnen gaan.’’

Gereduceerd tarief

Padel, dat een soort combinatie is van tennis en squash, groeit landelijk hard. Steeds meer Kempische verenigingen, zoals in Hapert en Bladel, leggen ook banen aan. De leden van de zusterverenigingen in de gemeente kunnen al tegen een gereduceerd tarief padellen. De twee nieuwe banen zouden voor de zomer gerealiseerd moeten zijn. Verrijdt: ,,De leverancier heeft het erg druk. Toch hopen we er bij het Open Toernooi in augustus mee te kunnen pronken. Zeker bij onze uitgestelde vijftigjarige jubileumactiviteiten in september.’’