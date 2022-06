Samen bezweet over de finish

Voor de derde keer hield RVMS een Ride & Run, waarbij ruiters met paard of pony én een hardloper een team vormden. Eenentwintig teams namen deel aan een route van vijf of van tien kilometer in de bossen achter de manege. Er was een wedstrijdvariant of een recreatieve variant.

Nieke van der Looij (23) uit Oirschot is best een beetje gespannen. Samen met haar zus Femke (19) heeft zij zich ingeschreven voor de wedstrijd van de vijf kilometer. ,,Dit is de eerste keer dat we meedoen. Mijn zus zit op voetbal bij Oirschot Vooruit, ik rijd paard, al sinds mijn achtste. Leuk om onze sporten samen te combineren.” Als voorbereiding reed ze deze week een paar keer op haar eigen paard Angel. ,,Om de energie eraf te halen, anders wil Angel te snel gaan vandaag.”

Vanaf elf uur vertrekken de teams om de drie minuten naar de startplek in de bossen, een kilometer vanaf de manege. Een vader met dochter, een moeder met zoon, twee buurvrouwen, vriend en vriendin. De paarden trappelen met hun hoeven in het zand, schudden met hun hoofd en briesen. Zij willen van start.

Mountainbikers

Even was de organisatie zondagochtend verrast tijdens de parcourscheck in de bossen achter de manege. Er bleek een mountainbikeroute dwars door de route van de ruiters en lopers te zijn uitgezet. ,,Wij wisten nergens van maar na een belletje met de organisatie uit Wintelre hebben we besloten een kwartiertje later te starten, om kwart over elf. De meeste mountainbikers starten al rond acht uur en zijn dan al klaar met hun tocht,” aldus bestuurslid Allesandra Maas.

Publiek wacht ondertussen rondom de finishbak in het zonnetje op de sporters. Rond twaalf uur veert ze op omdat in de verte het eerste team uit de bossen tevoorschijn komt. De ruiters en loper moeten dan nog enkele honderden meters over een pad dwars door een weiland lopen, in de felle zon. De vele jonge paarden in de aangrenzende weides lopen opgewonden mee.

In galop

Eén voor een komen de teams binnen, sprintend in de laatste meters, in galop door de bak, opgezweept door publiek en spreekstalmeester. Grote glimlachen, puffende kreten, schouderklopjes op het paard, medailles over hoofd en cap na de finishlijn.

Maar er is ook een flink bebloed gezicht van een vrouwelijke ruiter, die samen met haar zoon deelnam. Terwijl de EHBO wordt gehaald, vertelt haar zoon dat zijn moeder een tak heeft geraakt. ,,Dat kwam omdat ik even van de route afweek en weer terug wilde draaien. We hebben gespoeld met water en zijn weer verder gegaan, dat ging wel.”

Winnaars

De zusjes Van der Looij komen samen om 12.20 uur over de finishlijn. ,,Het ging boven verwachting, Angel luisterde goed. Stress om niks”, lacht Nienke. Bij de prijsuitslag blijken de zusjes de winnaars te zijn bij de dames op de vijf kilometer. ,,Met een persoonlijk record, 27 minuten”, vertelt zus Femke blij.

De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement. Volgend jaar in het eerste weekend van juni staat er weer een Ride & Run op de agenda.