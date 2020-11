Samen de Jerusalema Challenge in Bladel? Helaas, dat kan even niet

In het Bijna Thuis Huis brengen mensen hun laatste levensfase door: ‘Het is fantas­tisch hier’

3 november OIRSCHOT - Wellicht bent u er ooit geweest, of hebt u er een beeld van. Maar hoe gaat het er werkelijk aan toe in een huis waar mensen hun laatste levensdagen doorbrengen? Het Bijna Thuis Huis in Oirschot bood een openhartig inkijkje. De gasten zijn tevreden. ,,Dit is een lootje uit de loterij.”