Samen iets doen voor een ander bij Reina’s Scholenloop in Oirschot

Rond 18.00 uur zal het startsignaal worden gegeven en de kinderen van groep 1 en 2 gaan als eerste van start voor twee rondjes door de straten Castaert, Mostakker en Haverhof. Daarna lopen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 en tot slot de oudste leerlingen. Vooraf krijgen de kinderen een startnummer en is er een warming-up door juf Jennemieke. Een Oirschotse muziekkapel zal de lopers muzikaal begeleiden.

Tijdens de hardlooprondes zal Frans Jacobs, microfonist bij hardloopwedstrijden in Nederland, de kinderen aanmoedigen.

Reina’s Scholenloop wordt jaarlijks gehouden op een school in de gemeente Oirschot. Initiatiefnemer Reina van Mechelen startte in 2008 deze sponsorloop. Zij was lid van stichting Running Team Oirschot (RTO). Van Mechelen kreeg de diagnose borstkanker. Om geld in te zamelen voor onderzoek verzon zij ‘Reina’s scholenloop’. Na haar overlijden nam een werkgroep van RTO het stokje over en wordt ieder jaar een school in de gemeente Oirschot benaderd om mee te doen.

Kwaliteit van leven

Het ingezamelde bedrag wordt besteed aan het onderhoud van een vakantiehuis in het Limburgse Posterholt. Hier kunnen gezinnen, waarvan een lid is getroffen door kanker, gebruik van maken. RTO wil zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen in de regio Oirschot, die door kanker getroffen worden.

,,Samen iets doen voor een ander, daar vind ik zo mooi aan dit project. Samen met de kinderen van onze school. Maar zeker ook samen met de andere scholen uit de gemeente Oirschot”, vertelt Ruben Sanders, sinds 2020 directeur van openbare basisschool De Korenbloem. Voor hem is de scholenloop nieuw, de laatste werd in 2019 gehouden, daarna werden de lopen afgelast vanwege corona. ,,Het is een project voor de gemeenschap en wordt gedragen door de gemeenschap. Dat spreekt me enorm aan. Iets doen voor een ander.”

De kinderen hebben van een medewerker van RTO een presentatie gehad en zagen waarom dit geld zo goed besteed is. Sanders: ,, Het past in onze school om ook te praten over zaken als ziektes, seks en geweld. Door dit project worden kinderen bewust gemaakt van de ziekte kanker en leren hoe hiermee om te gaan. Ze leren hoe waardevol hun bijdrage is, hoe groot of klein ook.”

Het opgehaalde bedrag wordt na afloop bekendgemaakt.

Volledig scherm Opwarming voor sponsorloop van basisschool De Linde in 2019. © Kees Martens/DCI Media